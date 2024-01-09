TİP milletvekili Can Atalay: 'Koğuştaki en zor gecelerimden biriydi'

Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti. TİP milletvekili Can Atalay sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

TİP milletvekili Can Atalay: 'Koğuştaki en zor gecelerimden biriydi'

Hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının ikinci kez Yargıtay tarafından uygulanmadığı için hukuksuzca Silivri’de tutulan TİP milletvekili Can Atalay’ın sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay Samandağ’da, depremden sağ kurtulan anne ve 3 çocuğunun sığındıkları prefabrik evde yangın çıktı. Yangında anne bir çocuğunu alıp çıkmayı başarırken 4 ve 1 yaşındaki iki kardeş hayatını laybetti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Atalay, "Pazar günü haberleri gördükten sonra koğuştaki en zor gecelerimden biriydi. Alıkonulduğum bu ortamda Hatay’da yiten canlar için görevimi yapamıyor olmanın çaresizliği içerisindeyim. Depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen hala hayatta kalma mücadelesi veren Hataylılar hala canlarıyla sınanıyor. Sözüm olsun İsacan ve Doğa’nın da yitirdiğimiz canların da hesabını sormak için elimden geleni yapacağım. Ailenin ve Hataylıların acısını paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

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Can Atalay Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye İşçi Partisi - TİP Milletvekili Hatay
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