Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Adaylık Çıkışı: 'Daha Tarihi Belli Olmayan Seçim İçin...'

Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik siyasi tartışmalardan uzak durmaya devam edeceğini belirten Yavaş, "Hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır" dedi.

Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Adaylık Çıkışı: 'Daha Tarihi Belli Olmayan Seçim İçin...'

CHP'de 23 Mart tarihinde yapılacak ön seçim için hazırlıklar devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçime kadar adaylık tartışmalarının dışında kalacağını ifade eden Yavaş, "Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz" dedi.

'GÜNÜ GELDİĞİ ZAMAN ORTAMA BAKILIR'

Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına dair şu sözleri sarf etti:

"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5-3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı."

Kaynak: ANKA

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