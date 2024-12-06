Mansur Yavaş Sabotajcıları İfşa Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki metro istasyonlarında yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak sabotajcılar ifşa etti.

YÜRÜYEN MERDİVENLERE SABOTAJ

Mansur Yavaş’ın paylaştığı videoda kentin çeşitli noktalarında yer alan yürüyen merdivenlerin, kimliği belirsiz şahıslar tarafından acil durum butonlarına basılarak durdurulduğu görüldü.

“ORGANİZE KÖTÜLÜK”

Yavaş o anların yer aldığı videoyu, “Ankara’da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin. Kamu malı hepimizin!” mesajıyla paylaştı.

Ankara’da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin. Kamu malı hepimizin! pic.twitter.com/UBKfyELMxg — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 6, 2024

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlatılan kapsamı inceleme sürüyor. Yapılan araştırmalarda, birçok arızanın kötü niyetli kişiler tarafından “acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanımı” nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Bu sorumsuz davranışlara karışan kişiler hakkında yasal işlem başlatılıyor.

Başkent genelinde yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının düzenli bakım ve onarımını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan arıza ihbarlarının ardından SCADA sistemi üzerinden 24 saat izlenen alanlarda yoğun bir inceleme gerçekleştirdi. Araştırma sonuçları ise ihbarların büyük bir kısmının acil durdurma butonlarının kasıtlı ve gereksiz şekilde kullanılmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Bu tür müdahalelerin ünitelerin arızalanmasına ve devreye alınma süreçlerinin uzamasına neden olduğu açıklandı.

MANSUR YAVAŞ DAHA ÖNCE DE İFŞA ETMİŞTİ

Mansur Yavaş, 30 Eylül tarihinde de yine kentin çeşitli noktalarında yürüyen merdivenlere yapılan sabotajların yer aldığı görüntüleri paylaşarak sorumluların tespit edilerek yasal işlem başlatılacağını belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem