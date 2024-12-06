Gaziantep'te Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep’te bir otomobil devrildi. Devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Gaziantep'te Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Alaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Tiryaki'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen otomobil takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Burak Tiryaki (28), İsmail Gögebakan (25) ve Alparslan Öyke’nin (30) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Hakan Tiryaki ve Yunus Ağar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 arkadaşın cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna morguna götürüldü. Cenazeler, otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'te Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı - Resim : 1

Gaziantep'te Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı - Resim : 2

Gaziantep'te Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı - Resim : 3

Gizem'in Ölümünden Sorumlu Şoförden Dikkat Çeken İfade: 'Cam Yansıma Yaptı!'Gizem'in Ölümünden Sorumlu Şoförden Dikkat Çeken İfade: 'Cam Yansıma Yaptı!'Güncel

Samsun'da Kahreden Kaza! Dekanın Anne ve Babasına Araba ÇarptıSamsun'da Kahreden Kaza! Dekanın Anne ve Babasına Araba ÇarptıGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Ihlamuru Doğru Demlemenin Yolu! Tüm Faydası Yok Oluyor Ihlamuru Doğru Demlemenin Yolu! Tüm Faydası Yok Oluyor
Şimdiden Hazırlıklara Başlasınlar! 2025'te Zengin Olacak 4 Burç Şimdiden Hazırlıklara Başlasınlar! 2025'te Zengin Olacak 4 Burç
Çaya Düşen Traktörün Sürücüsü Öldü Çaya Düşen Traktörün Sürücüsü Öldü
'Ali Erbaş'ın Prensi' Meşhur İmamdan Silahlı Şov! 'Ali Erbaş'ın Prensi' Meşhur İmamdan Şov!