'Ali Erbaş'ın Prensi' Meşhur İmamdan Silahlı Şov!

Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin temmuz ayında Anadolu Ajansı tarafından haber oldu. Haberde Şahin’in, son 6 aydır Maryland Eyaleti'ndeki Amerika Diyanet Merkezi'nde imam olarak görev aldığı, New York'un sembol noktalarında sokak müzisyenlerinin çaldığı enstrümanlara ilahi okuyup eşlik ederek, çevredekilerin dikkatini çektiği böylelikle İslamiyet’e ilgi duyulmasını sağladığı belirtiliyordu.

KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Pek çok haberde ismi yer alan, yere göğe sığdırılamayan imam Şahin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İki eline silah alan şahin, “I am from Teksas” yazdı. İmam Şahin’in kısa süre sonra ise bu paylaşımı sildiği görüldü.

Konuya ilişkin Gerçek Gündem'e konuşan bir Diyanet personeli, söz konusu imamın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Prensi olarak bilindiğini belirterek şunları söyledi:

"Şu görüntüyü Atatürkçü bir imam müezzin paylaşsa şimdi ihraç edilmişti. Kendisi Diyanet İşleri Başkanımızın Prensi. En iyi görevlere hep bu isim verilir. Bu imam bu silahları kime kaldırdı?"

Şahin, 86 yıl sonra cami yapılan Ayasofya Camii'nde düzenlenen Regaib Kandili programında ilahiler okumuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem