Samsun'da Kahreden Kaza! Dekanın Anne ve Babasına Araba Çarptı

Samsun'da bir şoför dehşet saçtı. OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Onur Bekiroğlu'nun karşıya geçmeye çalışan anne ve babasına araba çarptı. Kazada Onur Bekiroğlu'nun babası Halim Bekiroğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Türkiş Kavşağı'nda dün gece saatlerinde meydana geldi. Kahraman Ç.'nin kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Halim (74) ve Gülnaz Bekiroğlu (64) çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek sürüklenen çift ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Halim Bekiroğlu çevredeki özel bir hastaneye, eşi Gülnaz Bekiroğlu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Halim Bekiroğlu tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gülnaz Bekiroğlu'nun ise hastanede kırmızı alanda bilinci açık bir şekilde tedavisi sürüyor.

Kaza yapan çiftin OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Onur Bekiroğlu'nun anne ve babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA