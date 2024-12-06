Isınmak İçin Banyoda Mangal Yakan Çocuk Zehirlenerek Öldü

Edinilen bilgiye göre, Çınar ilçesi Başaklı Mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki N.Ş. akşam saatlerinde ısınmak için girdiği banyoda mangal yaktı. Mangaldan çıkan dumanlarla zehirlenen kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Çocukları uzun süre banyodan çıkmayınca merak eden aile fertlerinin içeri girmesiyle yerde ölü olarak bulunan kız çocuğunun cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA