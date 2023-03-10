Mansur Yavaş Malatya'da depremzede üreticilerin ellerinde kalan kayısılar için protokol imzaladı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya'ya geldi.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

Akçadağ ilçesinde bir vatandaş, Kılıçdaroğlu’na Ören’i terk edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Terk etmeyin. Ören’i de terk etmeyin, Akçadağ’ı da terk etmeyin. Kalacaksınız, üreteceksiniz, kazanacaksınız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile protokol imzaladı.

Sadıkoğlu, şunları söyledi:

“Malatya’mızda zarar gören iş yerlerimiz için, ürünlerini bir noktada paraya çevirebilmeleri için şartlar sağlanıncaya kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Ankara’da ‘Malatya Günleri’ düzenlemek suretiyle buradaki iş yerlerinin ürünlerini pazarlayabileceği ortamlar sağlayacak. Bir de Ankara’nın merkezinde çeşitli iş yerlerinde kayısı üreticilerinin ürünlerini satabilmesini sağlayacak. Bu protokolle, depremde zarar görmüş kayısı üreticilerinin ürünlerinin bir kısmını da Ankara Belediyesi olarak alıp, onları da promosyon olarak dağıtacak. Allah razı olsun kendilerinden. Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak kendilerine teşekkür ediyorum.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şunları söyledi:

“Bir az önce Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaptığımız toplantıda, depremzedelerin birçoğunun ürettikleri kayısıları pazarlayamadıklarını, büyük tüccar nasıl olsa bir şekilde pazarlıyor ama özellikle üretici esnafın pazarlayamadığından bahsettiler.

Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer büyükşehir belediyeleri olarak, 11 büyükşehir ve diğer bütün ilçe belediyeleri olarak; hem kayısılardan satın almak, herkes kendi bütçesine göre ama Ankara’nın merkezi yerlerine de buradan nakline de yardımcı olacağız. Oradaki küçük üreticilerin, malını pazarlayamayan depremzedelerin mallarını satacakları alanlar göstereceğiz. Büyük bir fuar salonumuz var. Orada Malatya Günleri yapmak suretiyle, orada bu kaysıların en azından satılarak, kendilerine destek olmak istiyoruz.”

"HİÇ ENDİŞE ETMEYİN"

Daha sonra hazırlanan protokol metni imzalandı.

Kılıçdaroğlu, “Bütün belediye başkanlarımız Malatyalı kayısı üreticilerinin rahat etmesi için ellerinden gelen bütün çabayı gösterecekler. Hiç endişe etmeyin” dedi.