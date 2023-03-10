Fahrettin Koca açıkladı: Deprem bölgesine 12 bin 700 atama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 kente 12 bin 700 kişi atayacaklarını açıkladı.

Koca’nın bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLE 12 BİN 700 ATAMA YAPILACAK”

“10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası. Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacak.

“BİN 881 UZMAN HEKİM, 249 HEKİM ATAMASI YAPILACAK”

İsteğe bağlı atamalardan bin 881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4 bin 255’i hemşire, bin 302’si ebe, 4 bin 24’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır.

“SON GÜN 15 MART”

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor. Son gün 15 Mart.

“HİZMET PUANI VE HİZMET SÜRESİ AYNI OLANLAR ARASINDA TERCİH KURAYLA BELİRLENECEK”

Yerleştirmeler 30 Mart’ta noter huzurunda yapılacak. Yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek. Detaylı bilgi için: http://pbs.saglik.gov.tr”