Diyarbakır'da cezaevi boşaltıldı

Diyarbakır'da yüksek güvenlikli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, temelindeki sıvılaşma nedeniyle boşaltıldı.

Son Güncelleme:
Diyarbakır'da cezaevi boşaltıldı

Diyarbakır'da 1994'te yapımına başlanan ve 2003'te hizmete giren D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılan incelemede, temelinde sıvılaşma tespit edildi.

Aralarında terör suçundan hükümlü ve tutukluların da yer aldığı 258 kişinin bulunduğu cezaevinin boşaltılmasına karar verildi.

Bunun üzerine 148 hükümlü ve tutuklu Batman, Elazığ ve Van'daki cezaevlerine sevk edilirken, 110'u da kentteki farklı cezaevlerine nakledildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem cezaevi
Son Güncelleme:
Daha yeni başlayan Aile dizisinde flaş değişiklik! Nur Sürer'de vardı.. Daha yeni başlayan Aile dizisinde flaş değişiklik! Nur Sürer'de vardı..
'Kur'an Kursu'nda dayak' iddiası: İşte tepki çeken görüntüler 'Kur'an Kursu'nda dayak' iddiası: İşte tepki çeken görüntüler
AFAD ve AKOM'dan, İstanbul için kritik uyarı: Balkanlar üzerinden geliyor! AFAD ve AKOM'dan, İstanbul için kritik uyarı: Balkanlar üzerinden geliyor!
Show TV'nin Aile dizisinden kötü haber! Kaç bölüm ekranda kalacak? Show TV'nin Aile dizisinden kötü haber! Kaç bölüm ekranda kalacak?
ÇOK OKUNANLAR
Sedat Peker'in avukatından arka arkaya paylaşımlar: 'Uzun zamandır bunu soruyorsunuz...' Sedat Peker'in avukatından arka arkaya paylaşımlar
Sedat Peker'den peş peşe 'retweetler': Avukatından paylaşım açıklaması! Sedat Peker'den peş peşe 'retweetler': Avukatından paylaşım açıklaması!
Meteoroloji uyardı: Bu illerde oturanlar dikkat! Kar, yağmur, fırtına geliyor Bu illerde oturanlar dikkat: Kar, yağmur, fırtına geliyor!
Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti! Son seçim anketi açıklandı: 4 puanlık düşüş dikkat çekti!
İşte Türkiye'nin Netflix'te en çok izlediği diziler ve filmler: Listede sadece 1 Türk dizisi var! İşte Türkiye'nin Netflix'te en çok izlediği diziler ve filmler