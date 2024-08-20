Mansur Yavaş Duyurdu! ABB Çankırı Yangınına Destek Gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki orman yangınına destek gönderildiğini açıkladı.

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Mansur Yavaş Duyurdu! ABB Çankırı Yangınına Destek Gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek amacıyla 5 araç ve 10 personelin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"AFAD'dan gelen talep üzerine, Çankırı Ilgaz'da meydana gelen orman yangınına müdahale etmek amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi AKOM koordinesinde, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ANFA Peyzaj Genel Müdürlüğüne ait 5 araç ve 10 personel yangın bölgesine sevk edilmiştir."

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