Mansur Yavaş Duyurdu! ABB Çankırı Yangınına Destek Gönderdi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki orman yangınına destek gönderildiğini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek amacıyla 5 araç ve 10 personelin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"AFAD'dan gelen talep üzerine, Çankırı Ilgaz'da meydana gelen orman yangınına müdahale etmek amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi AKOM koordinesinde, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ANFA Peyzaj Genel Müdürlüğüne ait 5 araç ve 10 personel yangın bölgesine sevk edilmiştir."
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