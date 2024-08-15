Çankırı'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü
Çankırı'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Şeyhyunus köyünde yaşayan K.G.'ye ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, 2 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA