Çankırı'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü

Çankırı'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da Yangın: 3 Ev Küle Döndü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Şeyhyunus köyünde yaşayan K.G.'ye ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, 2 eve daha sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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