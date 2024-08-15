Osmaniye'de İki Otomobil Kafa Kafaya Girdi

Kaza, Kadirli Cengiz Topel Mahallesi Dede Korkut Caddesi üzerinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazayı görenlerin haber vermesi üzerine Kadirli Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında yan yatan otomobilde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA