Beyin Ölümü Gerçekleşti, 3 Hastaya Umut Oldu

Giresun'da beyin kanaması geçiren 66 yaşındaki erkek diğer hastalara umut oldu. Organlar, bağış bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Erzurum'a gönderildi.

Son Güncelleme:
Beyin Ölümü Gerçekleşti, 3 Hastaya Umut Oldu

Olay, geçen pazar günü Bulancak ilçesinde meydana geldi. Dengesini kaybederek düşen ve başını çarpan İbrahim Başoğlu, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Başoğlu, acil ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi süren Başoğlu'nun, dün beyin ölümü gerçekleşti. Durumu öğrenen ailesi, Başoğlu'nun organlarını bağışlama kararı aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Organ Nakil Birimi'nde görevli hekimlerin sabah saatlerinde geldiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başoğlu'nun 2 böbreğiyle, karaciğeri alındı. Organlar, bağış bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Erzurum'a gönderildi.

Beyin Ölümü Gerçekleşti, 3 Hastaya Umut Oldu - Resim : 1

'AİLEMİZ ÇOK DUYARLIYDI'

Organ bağışı konusunda ailenin duyarlı olduğunu dile getiren Başhekim Fazıl Kulaklı, "Ailemiz çok duyarlıydı, ailemizin duyarlılığı organ nakli bekleyen 3 kişiye umut oldu. Organ bağışları, organ nakli bekleyen hastalara şifa vermektedir. Ülkemizde kadın, erkek, çocuk, genç binlerce kişinin organ nakli beklediğini bilerek hareket etmekte fayda var. Organ bağışı konusunda Giresun çok kötü durumda olmamakla birlikte daha iyi durumda olabilir. Son zamanlarda organ bağışı sayımızın arttığını söyleyebiliriz. Tabii burada beyin ölümü tanısını koymak da çok önemli. Bu konuda hastanemizde gerekli çalışmalarını yapmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler Türkiye'yi Terk Edip ABD'ye Yerleşen Erdem Baş İsyan Etti! Hakkımı Yediler
Marmaris Belediyesi’nden Serinleten Hizmet Marmaris Belediyesi’nden Serinleten Hizmet
Torku'nun Soma Termik Santrali'nde Oturma Eylemi: Sendikalı İşçilere Zam Yapılmadı Torku'nun Soma Termik Santrali'nde Oturma Eylemi: Sendikalı İşçilere Zam Yapılmadı
İstanbul'a Gelen Turist Sayısı Belli Oldu İstanbul'a Gelen Turist Sayısı Belli Oldu
Yerel Gazetelere Bir Darbe de TMMOB’dan Yerel Gazetelere Bir Darbe de TMMOB’dan
Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak
ÇOK OKUNANLAR
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!