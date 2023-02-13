Mansur Yavaş, deprem bölgesinde salgının önüne geçmek için personel gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Mansur Yavaş, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından, bölgede salgın tehdidinin önüne geçmek için 10 araç ve 20 uzman ilaçlama personelinin yola çıktığını duyurdu.

Yavaş’ın bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Deprem bölgelerinde ortaya çıkan haşere ve kemirgenlerin sebep olduğu salgın tehdidinin önüne geçmek için 10 araç ve 20 uzman ilaçlama personelimiz yola çıktı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız ve BelPLAS ortaklığında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştireceğiz.”