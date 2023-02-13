NTV: Kadıköy’deki binalardan alınan beton örneklerinden nazar boncuğu, gazete ve köpük çıktı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinden alınan beton örnekleri Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Laboratuvarı’nda incelendi.

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NTV: Kadıköy’deki binalardan alınan beton örneklerinden nazar boncuğu, gazete ve köpük çıktı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir binadan alınan beton örneklerinin içinden nazar boncuğu, gazete küpürleri ve köpük çıktı. Betondan çıkan maddelerin binaların temelini zayıflattığı belirtilirken, alınan örneklerde çatlaklar olduğu görüldü. 

NTV’den Ahmet Örs'ün haberine göre; İstanbul’un Kadıköy ilçesinden alınan beton örnekleri Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Laboratuvarı’nda incelendi.

Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde binaların temelinde nazar boncuğu, köpük, gazete küpürü gibi maddeler bulundu. Bu durumun binaların temelini çok zayıflattığı belirtilirken alınan örneklerde çatlaklar olduğu görüldü.

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