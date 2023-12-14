Manisa'dan kaçırılan kız çocuğu iki yıl sonra İran'da bulundu: İstismara maruz kaldı, hamile kalıp doğum yaptı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan D.B., 2 yıl önce 12 yaşında iken başka bir mahallede çiftlikte çalışan 26 yaşındaki Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından kaçırıldı.

Ailesi tarafından yapılan kaçırılma başvurusu üzerine yetkililer harekete geçti. Yapılan araştırma neticesinde 12 yaşındaki kız çocuğunun İran'da olduğu tespit edildi.

İSTİSMARA MARUZ BIRAKILDI

İHA'nın aktardığı habere göre, çocuğun İran'da istismara maruz bırakıldığı ve hamile kalıp geçen sene bir bebek dünyaya getirdiği belirlendi.

Nagıp Cahit Yusufi

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimleriyle D.B., İran’dan Türkiye’ye getirilirken, Afgan uyruklu Yusufi'nin ise İranlı makamlarca sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Gerçek Gündem