Manisa'dan kaçırılan kız çocuğu iki yıl sonra İran'da bulundu: İstismara maruz kaldı, hamile kalıp doğum yaptı!
İki yıl önce Manisa'nın Salihli ilçesinde Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından İran'a kaçırılan 14 yaşındaki D.B. Türkiye’ye getirildi. Ailesine teslim edilen kız çocuğunun, istismara maruz bırakıldığı, hamile kalıp doğum yaptığı ortaya çıktı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan D.B., 2 yıl önce 12 yaşında iken başka bir mahallede çiftlikte çalışan 26 yaşındaki Afgan uyruklu Nagıp Cahit Yusufi tarafından kaçırıldı.
Ailesi tarafından yapılan kaçırılma başvurusu üzerine yetkililer harekete geçti. Yapılan araştırma neticesinde 12 yaşındaki kız çocuğunun İran'da olduğu tespit edildi.
İSTİSMARA MARUZ BIRAKILDI
İHA'nın aktardığı habere göre, çocuğun İran'da istismara maruz bırakıldığı ve hamile kalıp geçen sene bir bebek dünyaya getirdiği belirlendi.
TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimleriyle D.B., İran’dan Türkiye’ye getirilirken, Afgan uyruklu Yusufi'nin ise İranlı makamlarca sınır dışı edildiği ortaya çıktı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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