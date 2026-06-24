Manisa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

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Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevki yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

4 UÇAK, 6 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ekibi ve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: DHA