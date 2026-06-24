Kendini 'Ocak Başkanı' Olarak Tanıtmıştı: 9 Suç Kaydı Bulunan Şüpheliye Ev Hapsi

Afyonkarahisar'da bir AVM'de kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak iş yerlerini denetleyen ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli, ev hapsi ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

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Kendini 'Ocak Başkanı' Olarak Tanıtmıştı: 9 Suç Kaydı Bulunan Şüpheliye Ev Hapsi
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Afyonkarahisar’da bir alışveriş merkezinde kamu görevlisi gibi davranarak işyerlerinde denetim yaptıkları iddia edilen kişilere ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında kendisini “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ile Ergin Vançin, Seyit Ahmet Aslan, Mustafa Gümgör, Eyüp Vançin ve Yusuf Yılmaz hakkında “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçundan işlem yapıldı. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler, düzenlenen operasyon sırasında durdurulan bir araçta yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Yürütülen incelemelerde şüphelilerden Ferhat Aydoğan’ın 9, Ergin Vançin’in 6, Mustafa Gümgör’ün 6, Eyüp Vançin’in 4 ve Yusuf Yılmaz’ın 1 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

EV HAPSİ KARARI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Daha sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 şüpheli, konutu terk etmeme (ev hapsi) ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Kaynak: ANKA

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