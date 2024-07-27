Durdurulan Araçta Uyuşturucu Bulundu

Manisa’da jandarma tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

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Durdurulan Araçta Uyuşturucu Bulundu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 927 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi’nde jandarma karakol komutanlığı asayiş timleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 927 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Savcılık talimatıyla S.Ç. ve M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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