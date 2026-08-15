Manisa'da Dolum Tesisinde Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Salihli Sanayi Sitesi'ndeki bir dolum tesisinde saat 09.00 sıralarında patlama oldu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ara ara patlamalar yaşanırken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin çeşitli noktalarından görüldü.

2 KİŞİ YARALANDI

Manisa Valiliği, Salihli ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir dolum tesisinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlimiz Salihli ilçesi Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kavas Oksijen Dolum tesisinde 15.08.2026 günü saat 08.27 sıralarında meydana gelen yangına ilk müdahale ivedilikle yapılmış olup; 4 müdahale ekibi, 6 su tankeri, 6 ambulans ekibi, 6 asayiş devriye ekibi, 1 arama kurtarma ekibi ile söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen 2 vatandaşımızın Salihli Devlet Hastanesi'ne sevki yapılmıştır. Yangın alanında ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yangına ilişkin gelişmeler Valiliğimiz Kriz Merkezi tarafından takip edilmektedir" denildi.

'2 KİŞİNİN İÇERİDE OLDUĞUNA YÖNELİK BEYANLAR VAR'

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir tüp dolum tesisinde yaşanan patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Yangından ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız etkilendi. Onlar Devlet Hastanesi'nde. Onların çok ciddi bir hayati tehlikesi yok. Uzaktan bir etkilenme söz konusu. Ancak 2 kişinin de içeride kaldığına yönelik çevreden gelen beyanlar var. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin çalışmaları sonucunda işçilerden Servet Ekiz ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA-İHA