Gaziantep'te Günlerdir Kayıp Olarak Aranan Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 gündür haber alınamayan ve kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Hüseyin Bolat, dağlık arazide ölü bulundu.

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Gaziantep'te Günlerdir Kayıp Olarak Aranan Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Olay, İslahiye ilçesi kırsal Altınüzüm Mahallesi'nde meydana geldi.

45 YAŞINDAKİ ADAM BİR HAFTA ÖNCE KAYBOLDU

İddiaya göre, İslahiye ilçesinde göç idaresinde çalışan Hüseyin Bolat, 8 Ağustos günü kayboldu. Hüseyin Bolat'tan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar sonrası kayıp adamı bulmak için çalışma yapıldı.

DAĞLIK ALANDAN İHBAR GELDİ

Çalışmalar çerçevesinde gece saatlerinde Altınüzüm Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda hareketsiz şahıs ihbarı alan ekipler olay yerine intikal etti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine ulaşan ekiplerin kontrollerinde yerde hareketsiz şekilde bulunan şahsın Hüseyin Bolat olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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