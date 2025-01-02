Manisa'da Baba ile Oğlunu Kaza Ayırdı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir otomobil devrildi. Feci kazada baba ölürken oğlu ağır yaralandı.

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Manisa'da Baba ile Oğlunu Kaza Ayırdı!

Manisa'da Yüksel Balcı'nın (41) kullandığı 14 YH 448 plakalı otomobil Musalar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan babası İsmail Balcı (66) ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmail Balcı, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

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