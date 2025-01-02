İnşaatın Çatısına Çıkıp Valiyi ve Belediye Başkanını İstedi

İsmet Paşa Sokak'ta 12 katlı bir binanın giriş katındaki otopark, iddialara göre Zonguldak Belediyesi tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Otoparkın işletmecisi olduğu öne sürülen Muhammet K., binanın çatısına çıkarak beklemeye başladı. Çatıdaki Muhammet K.'yı gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

VALİYİ, BELEDİYE BAŞKANINI İSTEDİ

Toplanan kalabalığa Muhammet K., "Zonguldak Valisi, Zonguldak Belediye Başkanı buraya gelecek" diye bağırdı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin görüştüğü Muhammet K., polis ekiplerince ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Kaynak: İHA