Manifest Grubuna Hapis Cezası: Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı

Beşiktaş’ta sahne alan Manifest adlı müzik grubunun üyeleri hakkında, konser sırasında sergiledikleri performanslar gerekçe gösterilerek “teşhir yoluyla hayasız davranışlarda bulunma” suçlamasıyla dava açıldı.

Savcılık, grup üyeleri için 6 ay ile 1 yıl arasında değişen hapis cezası talep etti. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, her bir sanık hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklar açısından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Ayrıca, daha önce 7 kişi hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri de kaldırıldı.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest grubunun 6 Eylül Cumartesi akşamı Beşiktaş’ta gerçekleştirdiği konserin ardından, “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. İfadeleri alınan grup üyeleri, Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartı içeren adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin konser sırasında gerçekleştirdikleri dans gösterilerinin toplumun ortak edep anlayışını ihlal ettiği, edep, iffet, ar ve haya gibi değerleri zedelediği ve özellikle çocuklar ile gençler üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek nitelikte olduğu belirtildi. Söz konusu hareketlerin cinsel içerik taşıdığı ve toplumun ortak mahremiyet algısına zarar verdiği ifade edildi.

Ayrıca, bu eylemlerin özel bir alanda gerçekleşmediği, konser görüntülerinin sosyal medya ve çeşitli platformlar aracılığıyla geniş kitlelere ulaştığı, çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişi tarafından izlenebilir hale geldiği vurgulandı. İddianamede, Manifest grubu üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: DHA