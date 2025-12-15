Elektrik Kesintisi İhbarında Korkunç Manzarayla Karşılaştılar! Trafoda Esrarengiz Ölüm
Şanlıurfa’da elektrik kesintisi bildirimi sonrası trafo merkezine giden ekipler, duvarı hasar görmüş trafonun içinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren bir kişiyle karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen şahsın ölüm nedeninin elektrik çarpması olduğu belirlendi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye giden elektrik dağıtım şirketi ekipleri, trafonun duvarının bir kısmının kırılmış olduğunu fark etti.
Trafoya giren ekipler, yerde hareketsiz yatan kişiyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İSMİ ÖĞRENİLEMEDİ AKIMA KAPILMIŞ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, elektrik akımına kapıldığı tespit edildi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK
Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: