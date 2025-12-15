Gülşah Durbay’a Son Veda! Özel ‘Altı Ayda Bir Tabut Bayraklıyoruz’ Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için Manisa’da veda töreni düzenlendi. Durbay, sevenlerinin ve yol arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Durbay için Şehzadeler Belediyesi binası önünde anma programı gerçekleştirildi. Saat 11.15’te belediye önüne getirilen Durbay’ın naaşı, alkışlarla karşılandı.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz ve Gökçe Gökçen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Dilek Kaya İmamoğlu, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek, çok sayıda CHP’li siyasetçi ile oyuncu Demet Evgar katıldı.

'ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIN'

Durbay’ın ailesi adına kürsüye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, duygu dolu bir konuşma yaptı. Denizli, Gülşah Durbay’ın hayatını mücadeleyle ve başarılarla geçirdiğini vurgulayarak, onun ailesi ve yol arkadaşları için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Denizli, konuşmasında şu sözleri kullandı: "Yıllar geçtikçe hem mücadelemizde yükseldi hem de birçok alanda eğitimini tamamladı. Hangi durumda olursak olalım tüm parti ve hayat yolculuğumuzda bir önceliğimiz diğeri oluyordu. Gülümün güzel ailesi o sizin evladı olmayı çok sevdi. O tüm ailesinin gururu oldu. Sen kısacık ömrüne unutulmaz kadar güzel bir hikaye sığdırdın ve çok büyük başarılara imza attın. Yüreğimdeki acıyı tarif edecek kelimem yok. İyi ki geçtin bu memleketten, seni çok seviyorum. Rabbim seni cennetinin en güzel köşesine alsın, huzurla uyu.”

‘SANA İFTİRA ATANLARI AFFETMEYEREK GİTTİN’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise Durbay’ın genç yaşına rağmen verdiği mücadelenin unutulmayacağını söyledi.

Gökçen konuşmasında, "Sen yoğun bakımdayken bile zahmet etmesinler dedin. Ne zaman yardıma ihtiyacım olduğunda yanımda oldun. Adildin sevdiğini kıyamazdın, sadece bana değil tüm arkadaşlarına da çok iyi bir arkadaştın. Bu hastalığı öğrendiğin günlerde hangi ahlaksızlarla uğraştığını da hiç unutmayacağım” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Gökçen, “Sana iftira atanları affetmeyerek gittin, çünkü bu kirliliğin sadece seni değil cesaret gösteren tüm kadınları hedef aldığının farkındaydın" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına törene katılanlara teşekkür ederek başladı. Son dönemde art arda yaşanan kayıplara dikkat çeken Özel, Gülşah Durbay’ın parti için verdiği emeği anlattı.

Özgür Özel, Durbay’ın gençlik kollarından belediye başkanlığına uzanan yolculuğunda her görevi büyük bir heyecanla üstlendiğini söyledi. Onun parti içindeki öncü rolünü ve enerjisini örneklerle anlattı.

Özel, Gülşah Durbay’ın seçim sürecinde sık sık “hikâye” vurgusu yaptığını, Şehzadeler’i bir kadın belediye başkanıyla kazanma hayalini dile getirdiğini anlattı.

Özel şöyle konuştu: “Bu ‘kırmızı yelekliler’ dediklerini Manisalıların kimi bilir, kimi bilmez. Birisi Lal. İzmir’de dokuz ya da 10 belediye başkanı kırmızı yelekli. Bunlar, bizim gençlik kollarının yelekleri. Çankaya belediye başkanı burada. Gülşah’ın arkadaşı. İzmir’den dokuz - 10 belediye başkanı burada. Tuzla burada, Kadıköy burada. CHP gençlik kollarının neferleri bunlar. Şimdi Türkiye’nin en büyük ve en önemli ilçelerini yönetiyorlar. Gülşah’ın gençlik kolları ile irtibatı çok tabii. Bir de böyle büyükşehirden gençlik kollarıyla sürekli çok yakınlar ve geliyorlar, gidiyorlar. Ağzında bir laf vardır Gülşah’ın. Mesela seçimi kaybediyoruz. Değerlendirme toplantısı yapıyoruz, ‘Niye kaybettik?’ falan. ‘Bir seçimi kazanmak için bir hikayen olacak. Bizim bu seçimde hikayemiz yoktu, o yüzden kazanamadık’ derdi. Bu sefer çok heyecanlı, hatta Saruhanlı’ya kayıtlı burası ve çok aklından geçmiyor. Ama biz de bir kadın belediye başkanı olsun istiyoruz. Gülşah başarır, diye istiyoruz. Onun konuştuğumuz sırada bana dedi ki ‘Kazanırız. Ferdi abiyle kazanırız’ dedi. Dedim ‘Hikayemiz var mı bu sefer?’ Dedi ki ‘Bu sefer bir hikayemiz var. Genel Başkan’ın memleketini kazanacağız.’ ‘Bu sefer bu hikayeyi yazacağız Genel Başkanım’ dedi. Ben de dedim ki ‘Bir hikaye daha yazarız.’ Şehzadeler ki burası eski Manisa. Yani biz Manisa belediye başkanı adayı olduğumuzda bu binaya aday oluyorduk eskiden. Dedim ki ‘Şehzadeler gibi bir yeri bir kadınla kazanırız.’ ‘Yazacağız o hikayeyi Genel Başkanım’ dedi.

‘ALTI AYDA BİR TABUT BAYRAKLIYORUZ’

“Dün gece Lal aradı. Bugün de babası cenaze arabasının içinde aynı şeyi anlatıyordu. İkisine de demiş ki ‘Çok acıklı bir hikaye yazdık biz.’ En son ağzından çıkan bu. Bu hikaye yazma lafı bitmedi, bitmedi, bitmedi. Burada bitti. Böyle bitti yani. Hepimizin başı sağolsun ve bir yerde dursun artık. Gülşah önden koşarken ben bir seçimde 14 kilo verirken alay ediyorlardı bizimle. O alay edildiğimiz şehirde, yüzde 6 oy aldığımız şehirde yüzde 60 oy aldık. İnsanlar oy verdi, iki oy verdi; birini Gülşah‘a verdi, birini Ferdi‘ye verdi. Biz altı ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah hepimize dayanma gücü versin. Bundan sonra da güzel bir gün görelim.”

CAMİ VE DEFİN PROGRAMI

Belediye önündeki anma töreninin ardından Gülşah Durbay için Hatuniye Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda kılınacak cenaze namazının ardından Durbay, Saruhanlı ilçesi Koldere Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Cenaze törenine Gençlik Kolları korteji eşliğinde yürüyüş de gerçekleştirilecek.

TAZİYE PROGRAMI AÇIKLANDI

Taziyeler, saat 16.30’dan itibaren Koldere Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek. İlk üç gün boyunca taziyeler burada yapılacak. Dördüncü günden itibaren ise taziyelerin Koldere’deki aile ikametinde kabul edileceği, ikinci ve üçüncü gün saatlerinin ailenin onayının ardından resmi hesaplardan duyurulacağı bildirildi.

