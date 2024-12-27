Manavgat’ta Sel ve Hortum Felaketi! Beton Yerinden Koptu, Araziler Talan Oldu

Sel felaketi sonrası zarar gören alanlarda hasar tespiti yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 250 dekar örtü altı ve 150 dekar açık alanda tarımsal zarar tespit etti.

“150 DEKARDA AÇIK ALAN ZARAR GÖRDÜ”

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Ali Tatlı, şunları söyledi: Kuvvetli yağış nedeniyle ilçemizde su baskınları, fırtına nedeniyle hortumlar meydana geldi. Bu afette şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre, 250 dekar örtü altı, 150 dekarda açık alanda tarımsal zarar tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımız devam ediyor.

“BETONU YERİNDEN KOPARMIŞ”

Sel nedeniyle büyük zarar gördüklerini belirten üretici Hayri Yüksel, “Ürünlerimizde de zarar var. Suyun şiddeti betonu yerinden koparmış, ağaçları köküyle birlikte yere yatırmış, sürüklemiş. Bir hayli zayiatımız var” dedi.

Kaynak: İHA