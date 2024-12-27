Manavgat’ta Sel ve Hortum Felaketi! Beton Yerinden Koptu, Araziler Talan Oldu

Şiddetli yağmur ve hortumun etkisini gösterdiği Antalya Manavgat’ta tarım alanları büyük hasar aldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, 250 dekar örtü altı ve 150 dekar açık alanda hasar tespiti yapıldığını açıkladı.

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Sel felaketi sonrası zarar gören alanlarda hasar tespiti yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 250 dekar örtü altı ve 150 dekar açık alanda tarımsal zarar tespit etti.

Manavgat’ta Sel ve Hortum Felaketi! Beton Yerinden Koptu, Araziler Talan Oldu - Resim : 1

“150 DEKARDA AÇIK ALAN ZARAR GÖRDÜ”

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Ali Tatlı, şunları söyledi: Kuvvetli yağış nedeniyle ilçemizde su baskınları, fırtına nedeniyle hortumlar meydana geldi. Bu afette şu ana kadar yaptığımız çalışmalara göre, 250 dekar örtü altı, 150 dekarda açık alanda tarımsal zarar tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalışmalarımız devam ediyor.

Manavgat’ta Sel ve Hortum Felaketi! Beton Yerinden Koptu, Araziler Talan Oldu - Resim : 2

“BETONU YERİNDEN KOPARMIŞ”

Sel nedeniyle büyük zarar gördüklerini belirten üretici Hayri Yüksel, “Ürünlerimizde de zarar var. Suyun şiddeti betonu yerinden koparmış, ağaçları köküyle birlikte yere yatırmış, sürüklemiş. Bir hayli zayiatımız var” dedi.

Kaynak: İHA

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