Manavgat'ta Mucize Kurtuluş! Kafa Kafaya Girdiler, Yaralanan Olmadı

Manavgat'ta kavşak sisteminde tur minibüsü ile otomobil kafa kafaya girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Manavgat'ta Mucize Kurtuluş! Kafa Kafaya Girdiler, Yaralanan Olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Herdford Caddesi'nden çıkmakta olan Fadimana T.’nin kullandığı 42 EHA 78 plakalı otomobil ile Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Şirin K.’nin kullandığı 04 AAG 609 plakalı tur minibüsünün kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine 112 ağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edilirken araçlarda bulunanlar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi.

Kahramanmaraş’ta Kaza: 2 YaralıKahramanmaraş’ta Kaza: 2 YaralıGüncel

Kaynak: İHA

Evinden Uyuşturucu Çıktı, 'İçiciyim' Dedi Evinden Uyuşturucu Çıktı, 'İçiciyim' Dedi
Tencereye 1 Bardak Dökün Eti Lokuma Çeviriyor! Şeflerin Gizli Sırrı Tencereye 1 Bardak Dökün Eti Lokuma Çeviriyor! Şeflerin Gizli Sırrı
Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı Dikkat Edilmezse Zehirliyor! Ispanak Nasıl Temizlenmeli? Şefler Açıkladı
'Ölümcül' Alt Geçidi Su Bastı: Trafik Durma Noktasına Geldi 'Ölümcül' Alt Geçidi Su Bastı, Trafik Durma Noktasına Geldi