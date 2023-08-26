Maltepe'de orman yangını: Belediye başkanından ilk açıklama

İstanbul Maltepe Başıbüyük'te ormanda yangın çıktı. Yangına Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.

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Maltepe'de orman yangını: Belediye başkanından ilk açıklama

İstanbul Maltepe Başıbüyük Mahallesi’nde ormanda yangın çıktı.

Yangına Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.

“HAVADAN MÜDAHALE DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Canımız yanıyor! Maltepe'de Başıbüyük ormanlarımızda çıkan yangın ne yazık ki henüz kontrol altına alınamadı. Havadan müdahale desteğine ihtiyacımız var ancak gece olduğu için İtfaiye ekipleri ile Arama Kurtarma ekiplerimizin karadan müdahalesi devam ediyor” dedi.

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Orman yangınları
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