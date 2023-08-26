Deprembilimciler arasında tartışma çıktı: Naci Görür 'kötüleyerek olmaz' dedi, yanıt gecikmedi

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalıdır. Bunu da son depremler bu faya stres transfer etmiş olabilir diye söylüyorum" açıklamasında bulundu.

TARTIŞMA BAŞLADI

Görür'ün bu açıklamasının ardından Dr. Ramazan Demirtaş, Görür'e tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "KARAR VERİCİLER/MERKEZİ/YEREL YÖNETİCİLER ve HALK'a buradan sesleniyorum "Malatya fayı üzerinde olan ve yakınında bulunan yerlerde daha özenli olunmalı" açıklaması yapan kişiye lütfen sorun, bu UYARI ise Malatya Fayı üzerinde ne zaman büyük deprem olacak? Tam tarih değil, "Yıl-ay-gün" aralığı verebilir.. Ne yapılmasını istiyor? Dışarıda-çadırda göçebe hayatı mı yaşasınlar? Okula, hastaneye, işe gitmesinler mi? Bugünden itibaren binaları yıkıp, yenisini mi yapsınlar? Şehri terk mi etsinler? Mw=4.1'lik 100. Artçı depremden nasıl böyle bir sonuca vardınız? Deprem bilimi bu kadar ucuz değil.. Sizlerin yasal olarak UYARI yapma gibi bir yetki ve göreviniz yok.. Yasal olarak afet risklerinin azaltılmasından sorumlu Bakanlık ve kurumlar var.. Her 4.0 ve üzeri deprem sonrası, bilimsel altlığı olmayan açıklamalar ile UYARI adı altında sürekli korku pompalamaya devam ediyorsunuz.. Halk zaten ekonomik kriz ve büyük depremlerin travmasını yaşarken hayali kaos yaratmanın kime ne faydası var?" ifadelerini kullandı.

"MESLEKTAŞLARINI KÖTÜLEYEREK OLMAZ"

Görür ise Demirtaş'ın bu açıklamalarına yanıt verdi.

'Zorun açıklama' başlığıyla bir paylaşım yapan Görür, eleştirilerin olabileceğini ancak eleştirilerin 'meslektaşlarını kötüleyerek' yapılamayacağını söyledi.

Görür şu ifadeleri kullandı:

"Değerli takipcilerim. Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm ama size olan saygımdan ötürü yapıyorum. Bir genç meslektaşım Malatya Fayı ile ilgili açıklamamı beğenmemiş ve spekülasyon demiş. Kendi fikridir, saygı duyarım. Umarım ki bilim dünyasında benden çok daha iyi yerlere gelir. Ama meslektaşlarını kötüleyerek olmaz, hele medya ortamında hiç olmaz. Bunu uluslararası bilim ortamında yapsın. Şimdi gelelim Malatya Fayına. Bu fay üzerinde 6 Şubatta 7,6 büyüklükte deprem olan Çardak fayı ile geometrik ilişkili. Bu büyüklükte bir deprem belirli oranda bir stresi Malatya fayına transfer etmiş olabilir. Bu olasılığa göre Malatya’da bu hat üzerinde ve yakınındaki yerleşim alanlarında yaşayan insanlarımızın ve yerel yönetimlerin daha dikkatli olmasını istemenin bir zararı olmaz. AMAÇ KORKMAMAK İSE KULAĞIMIZI KAPATMAKLA OLMAZ. Malatya’nın deprem dirençli hale getirilmesini yöneticilerimizden demokratik yollarla talep edelim. BU MÜMKÜN, sevgiyle."

"BUYURUN İSTEDİĞİNİZ BİLİMSEL ORTAMDA TARTIŞMAYA"

Demirtaş'ın Görür'e yanıtı ise şöyle oldu:

"Bilimsel eleştiri ne zamandır "meslektaşlarını kötülemek" anlamına mı geliyor? Bunu bilimsel ortamda yapsın diyor?, aynı cümleyi aynen size iade ediyorum.. Buyurun istediğiniz bilimsel ortamda ya da basın ortamında tartışmaya.. "Umarım bilim dünyasında benden iyi yerlere gelir" diyor.. Doktora tezlerimize bakalım.. Benimki neotektonik, aktif tektonik, deprem, paleosismoloji, sizinki sedimantoloji-deniz jeolojisi. Siz bu konuda iyi olduğunuza nasıl karar verdiniz?

Twiterdaki açıklamalarınızın hiç biri kendinize ait özgün yayınlarınıza, araştırmaya ve veriye dayanmıyor.. Medya ortamında fitili ateşleyen sizsiniz... Ben kimsenin şahsına karşı kötüleme yapmıyorum.. Bilimsel eleştiri sınırları içinde kalıyorum..

Bugüne kadar kimseye hakaret etmedim, etmem de, üslubuma dikkat ederim. Medya ortamı kimsenin tekelinde değildir. Deprem konusunda hiç kimse otorite değildir. Bilim kimsenin tekelinde değildir. Bilimsel etik ve sorumluluk diye bir şey var..

Deprem konusu uzmanlık alanınız değil. Sismoloji, paleosismoloji uzmanlık alanınız değil. Merak etmeyin 35 yıl boyunca hem uygulama içinde yer aldım, hem de akademik kariyer yaptım.. Yeterince de yayın yaptım.. Uluslararası yayın yapmak ta o kadar zor değil.

Academia.edu ve researchgate'de yayınladığım 300'den fazla bilimsel rapordan yayın yapmaya kalksam çok sayıda uluslararası yayın çıkar... Bu raporların hepsi sahada yapılan kendime özgü araştırmalardır. Bilimsel açıklamalar veriye dayanır, ispat gerektirir.

Deprem bilimi kaos üretme bilimi değildir.. UYARI anlamında size yasal olarak verilmiş bir yetki ve sorumlulukta bulunmamaktadır. Her 4.0'lük deprem sonrası halkı tedirgin etme, paniğe yol açma, psikolojisini bozma hakkına ve lüksüne sahip değilsiniz.

İstediğiniz zaman, istediğiniz basın ya da bilimsel ortamda, deprem ve fay konusunda tartışmaya hazırım. Sosyal medya ortamında takipçi kasarak değil.. Bekliyorum. Hatırlatayım 200li yıllarda Harputlar Derneği'nde deprem sunumu yapın diye davet eden sizdiniz..."