Maltepe'de Kan Donduran 'Selamımı Almadın' Cinayeti: Polis Her Yerde Katili Arıyor

Maltepe’de iddiaya göre M.A., selamına karşılık vermediğini iddia ettiği Celil Paktazel'e ateş açtı. Saldırıda Celil Pektazel yaşamını kaybederken, yanında bulunan M.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçti.

Son Güncelleme:

Silahsaldırı olayı, dün gece saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir Pet Marketin önünde yaşandı.

SELAMIMI ALMADIN DEDİ ATEŞ AÇTI

İddiaya göre M.A. isimli şüpheli, Celil Paktazel'e selamına karşılık vermediğini iddia ederek silahlı saldırıda bulundu. O esnada, Paktezel'in birlikte olduğu M.Y. de kurşunların hedefi oldu.

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Celil Paktazel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Paktazel'in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.

Maltepe'de Kan Donduran 'Selamımı Almadın' Cinayeti: Polis Her Yerde Katili Arıyor - Resim : 1

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Pet Marketin önünde mermi kovanları ve silah tespit edildi. Polis ekipleri kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Maltepe'de Kan Donduran 'Selamımı Almadın' Cinayeti: Polis Her Yerde Katili Arıyor - Resim : 2

İstanbul'da Silahlı Saldırı: Eşiyle Yürürken Kurşun Yağmuruna Tutulduİstanbul'da Silahlı Saldırı: Eşiyle Yürürken Kurşun Yağmuruna TutulduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Saldırı Silah
Son Güncelleme:
Mardin'de Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu: 2 Ölü, 4 Yaralı Mardin'de Hafif Ticari Araç Tarlaya Uçtu: 2 Ölü, 4 Yaralı
Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor
Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Görüştü Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Üyesi Hayye ile Görüştü
Duş Başlığındaki Kireç Tortusunu Anında Yok Ediyor! Ne Sirke Ne de Karbonat, 20 Kat Daha Etkili Duş Başlığındaki Kireç Tortusunu Anında Yok Ediyor! Ne Sirke Ne de Karbonat, 20 Kat Daha Etkili