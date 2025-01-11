Maltepe'de Kan Donduran 'Selamımı Almadın' Cinayeti: Polis Her Yerde Katili Arıyor

Silahlı saldırı olayı, dün gece saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir Pet Marketin önünde yaşandı.

SELAMIMI ALMADIN DEDİ ATEŞ AÇTI

İddiaya göre M.A. isimli şüpheli, Celil Paktazel'e selamına karşılık vermediğini iddia ederek silahlı saldırıda bulundu. O esnada, Paktezel'in birlikte olduğu M.Y. de kurşunların hedefi oldu.

İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Celil Paktazel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Paktazel'in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Pet Marketin önünde mermi kovanları ve silah tespit edildi. Polis ekipleri kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA