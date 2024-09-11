19 Yaşındaki Genç İntihar Etti

İstanbul Maltepe'de 19 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etti. Tabancayla kafasına sıkarak ölen genç hakkında polis çalışma başlattı.

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19 Yaşındaki Genç İntihar Etti

Olay gece saatlerinde Maltepe Yalı Mahallesi Erkılıç Çıkmazı Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre 19 yaşındaki S.K. isimli genç, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle evinde silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışmaları yaptı. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis intihar olayıyla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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