Aylardır Kayıptı! Cansız Bedeni Evin Bahçesinde Gömülü Bulundu

Konya'da yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan Çiğdem E.’nin cesedi bir bahçesinde gömülü olarak bulundu. İddiaya göre Afganistan uyruklu 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Çiğdem, daha sonra bir evin bahçesine gömüldü. 4 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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Aylardır Kayıptı! Cansız Bedeni Evin Bahçesinde Gömülü Bulundu

Konya'da yaşayan Çiğdem E.’nin 5 ay önce eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Çiğdem E.'nin kayıp olmasını şüpheli olarak değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Aylardır Kayıptı! Cansız Bedeni Evin Bahçesinde Gömülü Bulundu - Resim : 1

EN SON 4 AFGAN UYRUKLUYLA GÖRÜLDÜ

Çalışmalar sonucunda Çiğdem E.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğünü tespit edildi. Polis, Çiğdem E.'nin kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aylardır Kayıptı! Cansız Bedeni Evin Bahçesinde Gömülü Bulundu - Resim : 2

Yapılan sorgulamada Çiğdem E.’nin bıçakla öldürüldükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine gömüldüğünü belirlendi.

CESEDİ BAHÇEYE GÖMÜLÜ BULUNDU

Aylardır Kayıptı! Cansız Bedeni Evin Bahçesinde Gömülü Bulundu - Resim : 3

Bahçede yapılan kazı çalışmasında Çiğdem E.'nin cesedi bulundu. Çiğdem E.’nin cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan şüpheliler Konya Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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