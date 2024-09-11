MSB Acı Haberi Duyurdu: Silah Kazası Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, silah kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur" denildi.
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.