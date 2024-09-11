MSB Acı Haberi Duyurdu: Silah Kazası Sonucu Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, silah kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu

MSB Acı Haberi Duyurdu: Silah Kazası Sonucu Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur" denildi.

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

MSB Duyurdu: 1 Asker Şehit OlduMSB Duyurdu: 1 Asker Şehit OlduGüncel

Etiketler
Milli Savunma Bakanlığı Şehit
Yutmak Çare Değil: Yılan Balıkları Sadece 56 Saniyede Mideden Kaçabiliyor Yutmak Çare Değil: Yılan Balıkları Sadece 56 Saniyede Mideden Kaçabiliyor
Tülin Güran Dosyası Açılmıştı: Narin'in Ablasının Ölüm Raporu Ortaya Çıktı Narin'in Ablasının Ölüm Raporu Ortaya Çıktı
Pastacılar Böyle Yapıyor ve Un Asla Böceklenmiyor! En İyi Saklama Yöntemi Pastacılar Böyle Yapıyor ve Un Asla Böceklenmiyor! En İyi Saklama Yöntemi
Cevdet Yılmaz ABD Ticaret Odası Heyetini Kabul Etti Cevdet Yılmaz ABD Ticaret Odası Heyetini Kabul Etti