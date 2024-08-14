Malatya'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı

Bodrum'dan Van'a giden yolcu otobüsü Malatya'da devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

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Malatya'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Malatya Trafik kazası
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