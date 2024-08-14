İzmir'de Feci Kaza! Araç İkiye Bölündü

İzmir'de iki araç çarpıştı, otomobillerden birinin ikiye bölündüğü feci kazada 5 kişi yaralandı.

İzmir'de Feci Kaza! Araç İkiye Bölündü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.D. (43) yönetimindeki 35 Z 6598 plakalı otomobil, ilçe çıkışında A.Ö'nün (34) kullandığı 48 AFG 425 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü A.D. ile hafif ticari aracın sürücüsü A.Ö, eşi F.Ö. (34), Y. Ö. (3) ve Z.Ö. (8) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

Kaynak: AA

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