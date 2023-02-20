Malatya'da yıkılan binalara ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

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Malatya'da yıkılan binalara ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalarda gözaltı ve tutuklama sürüyor.

28'E YÜKSELDİ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 66 şüpheliden 61'i gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla, 9'u ise savcılık soruşturmalarının ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki bir kişinin işlemleri ise sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınmış, 13 zanlı da tutuklanmıştı.

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Deprem
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