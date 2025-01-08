Malatya'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 15 Gözaltı Var

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ev baskınlarında 15 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 15 Gözaltı Var

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında "sokak satıcısı" olarak tabir edilenlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu, 24 sentetik hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu BaskınıSamsun'da Jandarmadan Uyuşturucu BaskınıGüncel

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 TutuklamaIsparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 TutuklamaGüncel

Kaynak: AA

İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor
Ali Koç, Merakla Beklenen Kararı Açıkladı: Fenerbahçe Türkiye Kupası'na Katılacak mı? Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na Katılacak mı?
Bakan Güler Alman Mevkidaşı ile Görüştü Bakan Güler Alman Mevkidaşı ile Görüştü
Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Mesaisi: Bakan Fidan'dan Önemli Açıklamalar Bakan Fidan'dan Kıbrıs'ta Net Mesaj
Ocak Ayının En Şanslı 3 Burcu! Ocak Onların Ayı Olacak Ocak Ayının En Şanslı 3 Burcu! Ocak Onların Ayı Olacak
Hatay'da Korkutan Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi Hatay'da Korkutan Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi