Kıbrıs’ta İki Devletli Çözüm Mesaisi: Bakan Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kıbrıs Türkü'nün son 50 yıldır maruz kaldığı izolasyon neredeyse sessiz bir insanlık suçu haline dönüşmüş durumda. Dünyanın gözü önünde cereyan eden bu insanlık suçunu maalesef sessiz ortakları var ve bir çoğu bunu ya bilerek ya bilmeyerek icra ediyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin maruz kaldığı bu izolasyondan en az şekilde etkilenmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bütün kurumlarımızla, bakanlıklarımızla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile her türlü alanda iş birliğini artırmaya devam edeceğiz.

Son 50 yılda adada bir gerçeklik oluşmuş durumda. Bu gerçeklik Kıbrıs'ta iki ayrı toplumun iki ayrı kesimde birbirinden ayrı kendilerini yöneterek bugüne kadar gelmesini sağlamıştır. Bu gerçekliğin artık bir hukuksallığa bürünerek iki devletli bir çözümle Kıbrıs'ın yoluna devam etmesi gerekiyor. Var olan gerçekliği göz ardı ederek, 50 yıl önceki statükoyu bugün bile kendilerinin kabul etmediği bir çözüm formülüyle masaya getirip buradan Kıbrıs sorununa çözüm üretmeye çalışmak beyhude zaman harcamaktır. İki devletli çözüm dışında başka bir seçenek olmadığını herkes görüyor. Diğer çözüm yolları gerçekten büyük bir samimiyetle denendi ama hiçbir yere gidilemedi.

Kıbrıs'ta iki devletli çözümün vuku bulması akabinde buranın her türlü şekilde enerjisiyle, ekonomisiyle, turizmle büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde olacağı kesindir.

İki devletli çözüm konusunda umutluyum. Biz alanda var olan bir gerçekliğin değiştirilmesini hedeflemiyoruz, tescil edilmesini istiyoruz. Kıbrıs iki devletli çözüme kavuştuğu zaman şu anki halinden farkı ne olacak? Sınırlar aynı, insanlar aynı yerde yaşıyor, gündelik hayat ertesi sabah yine aynı şekliyle devam edecek."

Kaynak: Haber Merkezi