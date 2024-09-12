Malatya'da Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

Malatya'da Tecde Mahallesi’nde gece saatlerinde kaza meydana geldi. Alperen K. yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen M.A. yönetimindeki otomobile çarpıp takla attı.

Kazada sürücüler ile Abdulvahap Şeçer (25) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA