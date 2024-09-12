Antalya'da Kadın Cinayeti: Uzaklaştırma Kararı Yine Korumadı!

Türkiye'de giderek artan kadın cinayetleri, kararlı bir mücadele politikası yürütülmemesinden dolayı önlenemiyor. Faillere cezasızlık veya ceza indirimi uygulanırken, uzaklaştırma kararları da kadınları koruyamıyor. Son olarak Konya'da Elif Ceren Arslan'ın uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi tarafından öldürülmesinin ardından Antalya'da da bir kadın, koruma kararına rağmen öldürüldü.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252'nci Sokak'taki Atapark Konutları'nda meydana gelen olayda; site yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın (52) 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları (47), saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş edip evden ayrıldı.

KIZI RÜYA GÖRDÜĞÜNÜ SANIP UYUDU

Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T., kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı. Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Kapıyı açan Berkan Torunoğlu'na durumu anlatan İ.T., komşusuyla birlikte eve döndü.

Fadim Temirhanoğulları'nı gören Torunoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: DHA