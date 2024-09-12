Esenyurt'ta Erkek Şiddeti! Ev Basma, Bıçakla Tehdit, Darp...

Şiddet kültürünün yaygınlaşması ve cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadına şiddet günden güne artıyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun raporuna göre, 2023'ün ilk sekiz ayında 280 kadın cinayeti yaşandı. Kadına şiddetin son adresi ise İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.

Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir özel sitede meydana gelen olayda; iddiaya göre eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S. isimli şahıs, kız arkadaşı G.A. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra daireye sitenin güvenlik görevlileri gelirken şahıs, G.A.’yı elindeki bıçak ile tehdit ederek darp etti.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Güvenlik görevlileri, Tolga Han S.'yi daireden dışarı çıkarırken olay sonrası G.A.’nın karakola giderek Tolga Han S.’den şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan o olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA