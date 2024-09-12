Seyir Halindeki Aracın Ön Tekeri Çıktı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki aracın ön tekeri çıktı. Tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Seyir Halindeki Aracın Ön Tekeri Çıktı: 1 Yaralı

Edinilen bilgiye Mehmet Kurmaz idaresindeki 02 AD 096 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olduğu sırada Akpınar köyü çıkışında sol ön tekerinin yerinden çıkması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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