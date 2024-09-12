Mobilya Atölyesi Alev Alev Yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Mobilya Atölyesi Alev Alev Yandı

Yangın, bugün saat 12.00 sıralarında Payallar Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde yer alan mobilya atölyesinde meydana geldi.

Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda atölyenin ofis kısmı tamamen yanarken, diğer kısımlarda da maddi hasarlar oluştu.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için araştırmalara başladı.

Kaynak: İHA

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