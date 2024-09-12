Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Yayaya Kamyonet Çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde Olof Palme Bulvarı Ankara-Konya Kara yolu Eski Hastane Kavşağı'nda saat 12.30 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki 42 AGD 409 plakalı Isuzu marka kamyonet karşıdan karşıya geçmekte olan A.Y.'ye (69) çarptı. Kazada, A.Y. savrularak yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA