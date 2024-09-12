Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Yayaya Kamyonet Çarptı

Konya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya kamyonet çarpması sonucu yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Yayaya Kamyonet Çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde Olof Palme Bulvarı Ankara-Konya Kara yolu Eski Hastane Kavşağı'nda saat 12.30 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D. idaresindeki 42 AGD 409 plakalı Isuzu marka kamyonet karşıdan karşıya geçmekte olan A.Y.'ye (69) çarptı. Kazada, A.Y. savrularak yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya
Narin'in Ailesinden Basın Açıklaması: Dış Güçler Bizi Karalıyor 'Dış Güçler Bizi Karalıyor'
Bursa'da Sıcaktan Bunalan Herkesin Akın Ettiği Yer! Son Dönemin Gözdesi Bursa'da Sıcaktan Bunalan Herkesin Akın Ettiği Yer! Son Dönemin Gözdesi
Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bir Tutamını Yoğurtla Karıştırıp Yiyin : O Sorunlara Kökten Elveda Deyin Bir Tutamını Yoğurtla Karıştırıp Yiyin : O Sorunlara Kökten Elveda Deyin