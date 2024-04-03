Malatya'da deprem!

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Malatya'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya'da deprem!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, çevre illerden de hissedilirken, AFAD depremin derinliğini 13,9 kilometre olarak açıkladı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından şu bilgiler verildi:

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