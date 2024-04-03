Van esnafı YSK kararına tepkili: Kepenk açmadı

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı Abdullah Zeydan’a ait mazbatanın AK Partili adaya verilmesi üzerine kentte dün başlayan protesto eylemleri sahur saatine kadar devam etti.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, esnafın kepenk açmadığı kentte bugün saat 11.00’de 7 ayrı noktasından kent merkezine yürüyüş düzenlenecek. Kent merkezinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır’ın yanı sıra sivil toplu örgütleri temsilcileri düzenlenecek yürüyüşe katılarak, Feqiyê Teyran Parkı’nda basın açıklaması yapacak.

Polis sabah saatlerinde yüzlerce eve baskın yaparak, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Halkın tepkisinin yükselmesi üzerine çevre kentlerin tümünden Van’a takviye polis sevk edildi. Dün gece yaşanan protestolar sonrası sadece Cumhuriyet ve Maraş caddeleri dışında tüm caddeler araçların geçemeyeceği şekilde kapalı durumda.