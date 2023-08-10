Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20:48’de merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem komşu şehir Elazığ’da da hissedildi.

Panikleyen vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Şuana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Malatya Yeşilyurt merkezli gerçekleşen 5,3 şiddetindeki deprem sonrası ilimiz geneli saha tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır" dedi.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI: BU DEFA ÇOK ŞİDDETLİYDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Dün de oldu bu ara yine artçı sarsıntılar arttı. Bu defaki çok şiddetliydi. AFAD ve itfaiye ile görüştük. Herhangi bir olumsuz haber almadık. Bir yıkıntı ihbarı yok. Şu an için gözükmüyor. Tabi bir panik havasu hakim" diye konuştu.

VALİ YAZICI: BİR METRUK BİNA YIKILDI, CAMDAN ATLAYANLAR OLDU

Açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

UMKE TİMLERİ BÖLGEDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" diye bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından açıklama yaparak "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

DİYARBAKIR VE ANTALYA DA SALLANDI

AFAD'dan alınan verilere göre bugün Diyarbakır'da da 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Diyarbakır'ın ardından bir deprem de Antalya'da oldu. Merkez üssü Gazipaşa olan depremin büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu.

Diyarbakır'ın ardından Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında da saat 16.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre deprem, saat 16.16'da yaşandı. Gazipaşa'ya 99.07 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 12.44 kilometre derinliğinde kaydedildi.