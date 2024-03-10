MAHZEN-8 operasyonu: Çete çökertildi, 20 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli gerçekleştirilen operasyonda elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği ve 20 şüphelinin yakalandığı bilgisi verildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:

"Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, silah ve mühimmat ticareti yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti.
Yerlikaya paylaşımının devamında “Operasyonlar sonucu 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.”

Kaynak: İHA

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Operasyon Ali Yerlikaya Balıkesir Ayvalık
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